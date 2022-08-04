Путин может применить тактическое ядерное оружие в Украине: Кучма рассказал, при каких условиях и кто способен остановить Кремль

К стратегическому ядерному оружию государство может прибегнуть при наличии реальной угрозы самому своему существованию, или же в ответ на уже нанесенный удар, как некую "возмездие с того мира".

Об этом сказал второй президент Украины Леонид Кучма в интервью BBC News Украина.

"Угрозы ядерным оружием — это всегда серьезно. Можете поверить мне как человеку, пол жизни посвятившему ракетным разработкам. Ядерное оружие — такое дело, что все, что его касается, это всегда серьезно. Думаю, вы имели в виду не так серьезность, как реальность этих угроз.Относительно конкретного прогноза — я исключаю применение российского стратегического потенциала.Не верю в это абсолютно.К стратегическому ядерному оружию государство может прибегнуть лишь либо при наличии реальной угрозы самому своему существованию,либо в ответ на уже нанесенный удар, как некую "возмездие с того света", — высказался Кучма.

Также читайте Военный эксперт предположил, реальны ли угрозы Китая нанести ядерный удар

По его мнению, использовать такое оружие Россия может против США из-за особенностей размещения и таргетинга межконтинентальных ракет.

"Но Путин, что бы он ни рассказывал, прекрасно знает, что США ему не угрожают и первыми не ударят. Применение стратегического ядерного оружия означает автоматическое получение ответного удара и гарантированную гибель — есть даже такой термин в геополитике "гарантированное взаимное уничтожение". Путин не самоубийца", — высказался Кучма.

В то же время, Кучма не исключает опасности применения тактического ядерного оружия против Украины. Но в таком случае, как он подчеркнул, мира вообще может быть не совсем.

"Дело в том, что безъядерная Украина не способна ответить России адекватно. А именно ощущение безнаказанности уже более десяти лет является главным двигателем действий Путина. Если положение вещей на фронте будет угрожать — нет, не существованию или безопасности России, а исключительно политическим позициям Путина и стабильности его режима, — это Кремль может применить тактическое ядерное оружие", — заявил Кучма.

По его словам, в этом контексте Украина не может остановить Путина. Но наши западные союзники могут.

"Я уже говорил, что превентивное объявление санкций могло стать фактором сдерживания России от вторжения. Я уверен, что четкое предупреждение Путина со стороны, например Соединенных Штатов, о военном ответе на применение ядерного оружия против неядерной Украины также вполне способно остановить его. И я не исключаю, что по прямым каналам связи такое предупреждение уже было сделано. Потому что ставка слишком высока", — подытожил Кучма.

Напомним, в МИД России заявили об угрозе прямого конфликта между ядерными державами.

Читайте также: