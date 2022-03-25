Путин может применить ядерное оружие в людном месте в Польше – экс-командующий НАТО в Европе

В то же время, он сомневается, что Россия применит химическое оружие в Украине.
Президент России Владимир Путин, развязавший войну в Украине, может отдать приказ о применении тактического ядерного оружия и нанести удар по территории Польши.
Об этом заявил экс-командующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Уэсли Кларк в эфире CNN.
По его мнению, российские войска в рамках учений моделируют ситуацию, в которой Россия начинает проигрывать, потому что НАТО поддерживает ее противника. В этом случае Москва пугает ядерным ударом, который может спровоцировать Третью мировую. В результате этого НАТО-де заявит, что не хочет ядерной войны и отступит.
"Если он (Путин – Ред.) действительно хочет сдержать НАТО, если он верит, что может разрушить НАТО, он может применить тактическое ядерное оружие. Где он его применит? Возможно, не в Украине, а где-нибудь в людном месте в Польше", – сказал Кларк.
Генерал также выразил сомнение, что Россия применит химическое оружие в Украине.
Напомним, бывший посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что Польша понимает все угрозы со стороны России, а потому уже готовится к возможной атаке государства-агрессора.
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