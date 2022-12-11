Путин может решиться на применение ядерного оружия: эксдепутат Госдумы РФ назвал предпосылки

Именно тогда, когда он потеряет Крым.

Глава Кремля Владимир Путин действительно может применить ядерное оружие, однако слишком поздно для него.

Такое мнение высказал бывший депутат Госдумы РФ, бизнесмен Илья Пономарев, который приобрел украинское гражданство во время беседы с главной редактором издания "Гордон".

Пономарев предположил, что применение ядерного оружия может произойти после потери Москвой Крыма.

Однако приказ главы Кремля тогда никто не выполнит.

Также Илья Пономарев отметил, что руководство России находится под влиянием "коллективного давления".

"Я не знаю, чье давление было больше: давление Запада или давление Востока. Но, безусловно, коллективное давление возымел действие. Я с самого начала не верил в то, что Путин на что-то такое решится", – сказал он.

В то же время, как говорит Пономарев, "одна вещь – угрожать, шантажировать, вести себя как школьный хулиган, растопырить пальцы и идти вперед, а другое дело – применить".

"Я всегда считал, что он может решиться на применение, но, как и все, что он делает, решится на это слишком поздно. Когда он на это решится, это именно тогда, когда будет потерян Крым. И тогда его приказ просто не выполнят" ", – сказал он.

Военный эксперт, эксперт Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь также придерживается такого мнения. Он считает, что Путин убежден: в случае применения тактического ядерного оружия ни США, ни НАТО не нанесут ответного удара, а таким образом можно надавить на Украину и заставить ее подписать капитуляцию.

Напомним, ранее глава Кремля Владимир Путин заявил, что РФ может нанести превентивный ядерный удар для разоружения противника.

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