Путин может применить ядерку из Беларуси и обвинит Лукашенко с Пригожиным – белорусский доброволец

После размещения в Беларуси около 8 тысяч "вагнеровцев" там может быть сформирована группировка для вторжения в Украину. Боевики Пригожина могут присоединиться к российским и белорусским военным.

Об этом заявил заместитель командира белорусского полка Кастуся Калиновского Вадим Кабанчук, передает "Укринформ".

Могут "вагнеровцы" напасть из Беларуси на Украину

По его словам, самый плохой сценарий для Украины был в феврале 2022 года, когда шли колонны на Гостомель и Киев. Доброволец не исключает, что такой сценарий может повториться, если будет создана группировка для вторжения.

"Когда "вагнеровцы" будут сконцентрированы там (в Беларуси. – Ред.) в том количестве, которое называют, – около 8 тысяч человек, к ним в любой момент могут добавить несколько десятков тысяч военных российской армии, 10 тысяч человек из белорусской армии – и вот вам группировка для вторжения в Украину. И это перманентная угроза", – сказал Кабанчук.

Ядерная угроза

Военный удивляется, что в Украине почему-то мало обсуждается потенциальная угроза применения ядерного оружия, которое Россия планирует разместить в Беларуси.

Он напоминает, что Путин – КГБист, который всегда действует под прикрытием и любит проводить операции под чужим флагом.

"В случае самого ужасного сценария, когда будет дан приказ на применение ядерного оружия, это будет списано на Лукашенко и ЧВК "Вагнер" Пригожина. Для меня это совершенно очевидно, но почему-то в вашем медийном поле на это почти не обращают внимания", — считает зам. командира полка Кастуся Калиновского.

Напомним, в марте 2023 Владимир Путин объявил, что согласился разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси.

Россия и Беларусь 25 мая подписали документы о размещении на территории республики российского нестратегического ядерного оружия.

14 июня Лукашенко заявил, что Беларусь начала получать российское тактическое ядерное оружие. Он похвастался, что имеет "ракеты и бомбы", которые втрое мощнее атомных бомб, сброшенных войсками США на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году.

Диктатор Лукашенко заверил, что ядерное оружие в Беларуси "никогда не будет использовано".