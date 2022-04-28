Путин может стать "раковой опухолью" Украины – министр обороны Великобритании

Президент России Владимир Путин не достиг целей в Украине, поэтому он может приказать своим войскам укрепиться на определенных позициях.

У Путина всегда были амбиции для вторжения в соседнюю страну.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, пишет издание The Guardian.

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"Конечно, Путин, провалив почти все свои цели, стремится удержать то, что у него есть… Укрепляться и закапываться, как он это сделал в 2014 году. Путин может попытаться консолидировать захваченные украинские земли и "просто стать раковой опухолью" Украины. Если мы хотим, чтобы этого не произошло, мы должны помочь Украине", – сказал он.

Он также напомнил, что мир будет продолжать поддерживать Украину в борьбе за независимость.

"Я определенно скажу, что мы поддерживаем суверенную целостность Украины. Мы делали это все время. Прежде всего, давайте выведем Россию из того места, где она находится в своих планах вторжения. И помогите Украине решить проблему – помните, что Минское соглашение, которое Россия в основном разорвала, было направлено на попытку вернуть оккупированные территории (Донбасс и Крым – ред.) Но главное здесь – продолжать поддерживать суверенную целостность Украины и ее способность защищаться”, – добавил он.

Ранее издание сообщило, что в ближайший месяц наступит решающий период в войне, которую ведет против Украины Россия. Это произойдет после того, как в Украину прибудет военная помощь от Запада.

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Напомним, что во вторник, 26 апреля, президент Российской Федерации Владимир Путин принял за длинным столом генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, приехавшего в Москву, чтобы обсудить развязанную Кремлем войну в Украине. Во время встречи с Антониу Гутеррешем российский президент оправдывал развязанную войну в Украине уставом ООН.