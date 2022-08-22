"Путин может угрожать и НАТО": в Германии отвергли предложение предоставить Украине больше оружия

В Минобороны Германии отреагировали на призывы предоставить больше оружия Украине.

Там заявили, что это невозможно, "поскольку Путин может угрожать и НАТО".

Об этом пишет DW.

Немецкое Министерство обороны заявило, что якобы у них есть обязательства перед НАТО, а если Альянс будет ослаблен — этим якобы воспользуется Путин.

"Действительно, мы должны быть готовы к тому, что Путин воспользуется любой слабостью и даже временной брешью в оборонной готовности НАТО", — отметил представитель немецкого Минобороны.

Отметим, что в общей статье для издания Der Spiegel, обнародованной в воскресенье, 21 августа, эксперты в области обороны - социал-демократ Кристиан Клинк, представитель партии "Союз 90/Зеленые" Зара Наннита и свободный демократ Александер Мюллер раскритиковали нынешнюю позицию Берлина, которая заключается в том, что поддержка потенциала Бундесвера для защиты Германии и НАТО имеет приоритет над оказанием помощи Украине. Немецкие депутаты подчеркнули, что вопрос безопасности Европы сейчас решается в Украине.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц рассказал о своем общении с Путиным накануне войны в Украине. Российский диктатор убеждал германского канцлера в том, что Украина и Беларусь не могут быть независимыми государствами.

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