Путин может угрожать Западу ядерным оружием при длительном сопротивлении Украины – американская разведка

Президент России Владимир Путин может перейти на прямые угрозы Западу ядерным оружием при длительном сопротивлении Украины российскому вторжению.

Об этом говорит американская разведка, сообщает Bloomberg.

"Длительная оккупация части украинской территории грозит подрывом личного состава российских вооруженных сил и сокращением их модернизированного арсенала вооружений, в то время как последующие экономические санкции, вероятно, сбросят Россию в затяжную экономическую депрессию и дипломатическую изоляцию", — отмечает директор разведывательного управления Пентагона Скотт Берриер в новом 67-страничном отчете.

По его мнению, сопротивление и санкции поставят под угрозу способность России производить современные высокоточные боеприпасы.

"Поскольку эта война и ее последствия постепенно ослабляют силы России, она, по всей вероятности, будет все больше полагаться на свои ядерные средства сдерживания, чтобы угрожать Западу и проектировать силу на свою внутреннюю и внешнюю аудиторию", — добавил он.

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба прокомментировал слова российской стороны в переговорном процессе по войне в Украине о том, что президент РФ Владимир Путин не против прямых переговоров с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом министр рассказал в интервью "Украинской правде".

"Это та самая история, которая была с нормандским саммитом", – ответил Кулеба на вопрос о том, что означает хитрая формулировка россиян – "Путин не против прямых переговоров"?