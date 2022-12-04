Путин может уменьшить свои аппетиты в Украине из-за военных провалов — разведка США

Путин не откажется от планов по захвату Украины в долгосрочной перспективе

Российский диктатор Владимир Путин удивлен провалом своих вооруженных сил в Украине и может на время уменьшить свои аппетиты относительно целей войны.

Об этом заявила директор Национальной разведки США Эврил Хейнс на ежегодном Форуме национальной обороны в Калифорнии, сообщает Reuters.

При этом российский диктатор не изменил своих стратегических целей по отношению к Украине, которые он будет пытаться захватить в будущем.

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Она отметила, что сейчас руководство РФ может сократить краткосрочные цели в Украине, чтобы вернуться к захвату соседней страны позже.

Хейнс заявила, что Россия быстро исчерпывает свои запасы.

Она заявила, что Путин уже знает о проблемах, с которыми столкнулись его военные в Украине, но не известно, имеет ли он полную картину состояния своих вооруженных сил.

"Мы видим нехватку боеприпасов, морального духа, проблемы со снабжением, логистикой"", — сказала Хейнс.

Она заявила, что Россия прибегает к обстрелам энергосистемы Украины для того, чтобы взорвать волю украинцев к сопротивлению.

"Я думаю, что мы не видим доказательств того, что воля украинцев взорвалась. При этом экономика Украины очень страдает", — отметила она.

Хейнс добавила, что российский режим сохранит власть в РФ даже в случае провала войны против Украины.

Напомним, ранее глава Министерства обороны США Ллойд Остин заявил, что Россия намеренно жестоко обстреливает украинскую гражданскую инфраструктуру и население.

Также мы информировали, что российские военные изменили тактику и наносят массированные ракетные удары по украинским городам.

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