Путин может уменьшить свои аппетиты в Украине из-за военных провалов — разведка США

Путин не откажется от планов по захвату Украины в долгосрочной перспективе
Российский диктатор Владимир Путин удивлен провалом своих вооруженных сил в Украине и может на время уменьшить свои аппетиты относительно целей войны.
Об этом заявила директор Национальной разведки США Эврил Хейнс на ежегодном Форуме национальной обороны в Калифорнии, сообщает Reuters.
При этом российский диктатор не изменил своих стратегических целей по отношению к Украине, которые он будет пытаться захватить в будущем.
Она отметила, что сейчас руководство РФ может сократить краткосрочные цели в Украине, чтобы вернуться к захвату соседней страны позже.
Хейнс заявила, что Россия быстро исчерпывает свои запасы.
Она заявила, что Путин уже знает о проблемах, с которыми столкнулись его военные в Украине, но не известно, имеет ли он полную картину состояния своих вооруженных сил.
"Мы видим нехватку боеприпасов, морального духа, проблемы со снабжением, логистикой"", — сказала Хейнс.
Она заявила, что Россия прибегает к обстрелам энергосистемы Украины для того, чтобы взорвать волю украинцев к сопротивлению.
"Я думаю, что мы не видим доказательств того, что воля украинцев взорвалась. При этом экономика Украины очень страдает", — отметила она.
Хейнс добавила, что российский режим сохранит власть в РФ даже в случае провала войны против Украины.
Напомним, ранее глава Министерства обороны США Ллойд Остин заявил, что Россия намеренно жестоко обстреливает украинскую гражданскую инфраструктуру и население.
Также мы информировали, что российские военные изменили тактику и наносят массированные ракетные удары по украинским городам.
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