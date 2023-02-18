Путин может захватить белорусские заводы для усиления армии РФ – ISW

Это означает, что РФ готовится к длительной войне, говорят аналитики.

Кремль, вероятно, включит элементы оборонно-промышленной базы Беларуси для больших усилий Москвы переоснастить российскую армию для поддержки длительной войны против Украины.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным 17 февраля в Москве заявил, что аэрокосмическая промышленность Беларуси готова производить штурмовики Су-25 для российских военных при поддержке российских технологий.

Также Лукашенко заявил, что белорусский государственный Минский автомобильный завод начал производить компоненты для российского КамАЗа (российский производитель тяжелых грузовиков), и выразил готовность помочь России производить электронные компоненты для замены утраченного западного импорта.

Кроме того, Лукашенко заявил, что Беларусь на 100% выполняет неопределенные соглашения о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности, о которых Беларусь и Россия договорились "три месяца назад".

"Дополнительные Су-25 и запчасти к грузовикам, скорее всего, не являются критическим материалом для успеха долгосрочных военных усилий России. Несмотря на заявления Лукашенко, Кремль может захватить белорусские заводы и переоснастить их для производства критически важной техники, необходимой российской армии. Россияне могут попытаться перепрофилировать российские заводы, которые сейчас задействованы или оборудованы для производства Су-25 и грузовиков, для производства более необходимой техники. Ранее ISW оценивало, что российские войска начали использовать белорусские полигоны и тренажеры для обучения мобилизованных россиян, чтобы компенсировать ухудшенный потенциал России. Похоже, что Кремль подобным образом включает в себя элементы ОПБ Беларуси, чтобы увеличить мощность российской обороны, поскольку Путин стремится активизировать российский оборонно-промышленный комплекс для поддержки длительной войны с Украиной", – говорится в отчете ISW.

Напомним, 17 февраля Лукашенко снова встретился с Путиным. Накануне он заявил, что вступит в войну против Украины только в случае агрессии против его страны.

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