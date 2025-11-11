Путин на год отстал от графика захвата Покровска, а грядущая зима может быть решающей - Foreign Affair

Армия РФ. / © Associated Press

Российская Федерация планировала захватить Покровск в Донецкой области, до ноября 2024 года. Однако путинские войска отстают от графика по меньшей мере на год. Несмотря на преимущество в количестве, россияне не смогли быстро прорвать оборону. ВСУ ежемесячно уничтожают более 20 тысяч оккупантов.

Впереди решающая зима, говорится в материале Foreign Affairs.

Западные эксперты полагают, что, похоже, сейчас РФ находится на пороге консолидации контроля над городом, бросая все больше своих войск на руины Покровска. Между тем, БпЛА врага отрезают украинским защитникам доступ к поставкам.

Битва за Покровск не изолирована

Российские войска постепенно превращают позиции ВСУ на севере и юге в «карманы» и находятся в окрестностях Константиновки. Кроме того, оккупанты применяют дальнобойные беспилотники и планирующие бомбы для уничтожения других городов - как Краматорска. Также, отмечают в статье, происходило уничтожение Херсона. Риску подвергается и Запорожье, являющийся экономическим центром юга. Если Донбасс упадет, отмечает Foreign Affairs, то Следующей целью Кремля, вероятно, станет Харьков.

"Трагическая ирония последних девяти месяцев войны состоит в том, что, хотя международные дискуссии доминировали вокруг перспектив переговоров и прекращения огня, Россия усилила интенсивность боевых действий на фронте, а также нанося далекие удары по городам Украины", - говорится в материале.

Отмечается, что Россия сейчас видит свою стратегическую цель – покорение Украины – в три этапа.

Цель РФ

На первом этапе Россия стремится оккупировать или уничтожить достаточное количество украинской территории, чтобы сделать Украину экономически зависимой. Для этого Москве нужно будет содержать четыре оккупированных областей, а также Харьковскую, Николаевскую и Одесскую.

Отмечается, что в этих условиях Кремль будет стремиться к прекращению огня, считая, что сможет перейти ко второму этапу , на котором будет использовать экономические рычаги и политическую войну, подкрепленную угрозой повторного вторжения, чтобы установить контроль над Киевом.

На третьем этапе Россия поглотит Украину в свою орбиту подобно Беларуси. Однако, констатируют аналитики, пока Россия еще далеко до достижения первого из этих этапов.

Российские военные надеются, что если им удастся истощить ВСУ, а их территориальные достижения на поле боя ускорятся. Однако РФ скоро столкнется с собственными вызовами, связанными с сокращением количества войск. Чтобы поддерживать нынешний темп наступательных операций, Кремлю нужно будет либо разработать способ ведения боя, который будет лучше сохранять жизнь солдат, либо найти новую модель вербовки.

Четвертая зима войны

Украина входит в четвертую зиму войны. Способность Киева, отмечает Foreign Affairs, противостоять дальнейшему вторжению России будет зависеть от трех фундаментальных факторов: материальной базы, людей и решительности.

Задачу снабжения ВСУ боеприпасами, необходимыми для продолжения боевых действий, теперь решительно берет на себя Европа. Производство снарядов начинает расширяться, как и подсистемы для крылатых ракет, беспилотников и другого оружия. Однако производство средств ПВО до сих пор остается дефицитным.

Относительно человеческих ресурсов ситуация другая. С одной стороны, в Украине достаточно людей, чтобы продолжать воевать, но количество боеспособной пехоты сокращается. Задача военного руководства, пишет издание, – в улучшении качества и возможностей обучения, а также интеграции пехоты в боевые бригады.

“Эта зима может быть решающей. Россия производит больше ракет, чем когда-либо ранее, в то время как поврежденная энергосеть Украины уже не в состоянии обеспечить питанием всю страну... Если Россия сможет ускорить свои достижения — возможно, благодаря сочетанию провала оборонных линий Украины и уменьшению численности населения основных центров вблизи фронта — она может взять курс на принуждение к повиновению Украины в 2026 году", - подчеркивается в сообщении.

Вместе с тем отмечается, что если Украина сможет объединиться с западными государствами, чтобы оказывать реальное давление на экономику и энергетическую инфраструктуру России, прекращение огня может быть достижимо до конца следующего года.

Напомним, The Telegraph пишет о том, что война Путина близится к концу . Отмечается, что в течение многих лет Россия считалась столь сильной, что только США могут ее сдержать, но на самом деле она настолько системно слаба, что целенаправленное давление и поддержка асимметричных сильных сторон Украины могут изменить как поле боя, так и политику РФ.