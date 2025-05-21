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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Путин на Курщине: Центр противодействия дезинформации разоблачил очередную инсценировку Кремля

Визит Владимира Путина в Курскую область — инсценировка, призванная скрыть бои на границе с Украиной.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Владимир Путин

Владимир Путин. / © Associated Press

Российские пропагандистские ресурсы активно распространяют сообщения о визите Владимира Путина в Курскую область, но намеренно избегают упоминаний о боевых действиях, которые там фактически продолжаются.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Вместо этого в новостях акцент сделан на чисто «гражданской повестке дня»: якобы встречи президента РФ с волонтерами, обсуждение вопросов разминирования, помощи беженцам и посещение Курской АЭС.

В ЦПИ отмечают: такая информационная тактика Кремля направлена на создание иллюзии стабильности, мира и полного контроля над приграничной территорией.

«Избегание упоминаний о войне — это не случайность, а продуманный сценарий, который должен замаскировать реальное положение вещей. Подобные „визиты“ — это политическое представление, которое должно отвлечь россиян от поражений на фронте и потерь в приграничных регионах», — говорится в сообщении ЦПИ.

В ведомстве отмечают, что российская аудитория с помощью таких визуальных манипуляций получает обезображенную картину событий, а Кремль продолжает использовать «псевдомирный» образ Путина как инструмент пиара.

Напомним, что российские средства массовой пропаганды утверждают, что президент Владимир Путин вроде бы посетил Курскую область. В то же время медиа врут, что российская армия полностью освободила регион.

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