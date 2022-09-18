Путин на весь мир подтвердил, что возглавляет террористическое государство и целенаправленно бьет по Украине — ГУР

Удары России по ЗАЭС, Харьковской ТЭЦ, по гидросооружениям в Кривом Роге – это прямой терроризм со стороны страны и ее руководства.

Россия целенаправленно бьет по объектам критической инфраструктуры, по энергетической инфраструктуре, по гражданским объектам Украины, чтобы накануне зимы покинуть миллионы людей без света, тепла, транспортного сообщения.

Об этом представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов заявил в эфире телеканала "Эспрессо".

"Заявления путина – это важный аспект, потому что важной составляющей террористической организации является взятие на себя ответственности, когда террористы говорят, что они совершили преступление. Путин, как лидер террористического государства, подтвердил на весь мир свой статус и сказал, что Россия целенаправленно бы есть по объектам критической инфраструктуры, по энергетической инфраструктуре, по гражданским объектам Украины. Накануне зимы, чтобы оставить миллионы людей без света, без тепла, без транспортного сообщения, чтобы уничтожить возможность функционирования гражданской инфраструктуры Украины", — подчеркнул представитель военной разведки Украины.

По словам Юсова, РФ уничтожает гражданскую инфраструктуру Украины еще и потому, что давно не имеет должного количества высокоточного оружия.

"Россия стреляет по Украине ракетами класса Х – это устаревшие советские ракеты, в большинстве своем уничтожающие гражданскую инфраструктуру, как и комплексы С-300, которые должны работать как система ПВО, но используются по наземным целям. Оборонительным целям они почти не вредят, а гражданскую инфраструктуру уничтожают", – объяснил он.

Напомним, Шольц рассказал об изменении в риторике Путина.

Как сообщалось, американские дипломаты рассказали, что думают о будущем Путина и окончании войны.

Ранее очевидцы заскочили, как Путина вел под руку Эрдоган.

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