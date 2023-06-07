Путин на второй день после подрыва Каховской ГЭС наконец-то решил "спасать" людей

Российский диктатор Владимир Путин наконец-то решил начать спасение людей, пострадавших от затоплений после подрыва каховской ГЭС.

С соответствующим заявлением выступил спикер Путина Дмитрий Песков.

"Путин поручил главе МЧС [Александру] Куренкову организовать в Херсонской области работу по помощи людям и ликвидации последствий затопления", – цитируют Пескова российские пропагандистские СМИ.

Следует отметить, что после разрушения Каховской ГЭС россияне как-будто "не замечали" ничего "странного". Так, гауляйтер оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо на фоне затопленного дворца культуры заявил, что после подрыва дамбы "люди продолжают обычную жизнь".

Кроме того, в Российской Федерации в подрыве ГЭС традиционно и цинично обвинили Украину. По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, это "диверсия Киева". Оккупанты даже возбудили уголовное дело о "теракте".

На следующий день президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россияне до сих пор не спешат помогать местным людям.

Впоследствии стало известно, что в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС люди самостоятельно пытаются спастись от подтоплений и пытаются выезжать из области. Однако на оккупированных территориях левобережья Днепра россияне не позволяют людям спастись и стреляют прямо по ногам.

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