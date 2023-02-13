Путин на выступлении перед Федеральным собранием может объявить новое наступление – российский политолог

Владимир Путин выступит с посланием перед Федеральным собранием РФ в канун годовщины вторжения в Украину.

Президент России Владимир Путин 21 февраля может выступить с посланием перед Федеральным собранием РФ. Во время выступления российский диктатор может объявить о новом наступлении на Украину.

Об этом в комментарии "24 каналу" рассказал российский политолог и политтехнолог Аббас Галлямов.

"Самое главное – это то, что он скажет относительно планов по войне. Скорее всего, Путин анонсирует новое наступление, которое сразу и начнется. Или начнется накануне. Нужно, чтобы заявление Путина прозвучало на правильном фоне", – сказал политтехнолог.

Галлямов предположил, что российский диктатор захочет объявить о наступлении как-нибудь эффектно. Например, в тот момент, когда он будет выступать, на фронте должны ехать российские танки, лететь самолеты, должна быть слышна работа артиллерии.

Также, по мнению Галлямова, кремлевский диктатор снова будет озвучивать абсурдные тезисы типа: "Мы не хотели воевать, нас заставили"; "НАТО – агрессор"; "Украинцы – фашисты"; "Россия защищается".

Аббас Галлямов также отметил, что, несмотря на возможное объявление нового наступления в России, банально, уже нет ресурсов для реализации "новой цели".

Так, политолог рассказал, что больше недели назад сразу два российских оппозиционных издания опубликовали информацию, которую им "слили" в российском Минобороны.

"В сообщении говорится о том, что Россия готовит план наступления. Но все занимающиеся этим офицеры шокированы, ведь ресурсов для наступления в России нет. И уже сейчас очевидно, что российская армия терпит неудачу", — сообщил Галлямов.

Ранее, по словам Галлямова, Минобороны не позволяло себе выражать несогласие с Кремлем, а тут вдруг организовало целенаправленный "слив" информации. Политтехнолог считает, что это именно "слив", поскольку информация появилась сразу в двух изданиях.

"Конечно, это может быть попыткой российских спецслужб обмануть украинцев. Но мне кажется, что это не так. Тогда это свидетельство реального положения дел в армии", — подчеркнул Галлямов.

Он добавил, что еще год назад российский диктатор переключил политику в другой регистр. Теперь его слова перестали иметь значение.

"Путин может говорить, что угодно. Но если у него нет возможности для наступления, тогда эти слова ничего не стоят", – отметил Галлямов.

Выступление Путина перед Федеральным собранием 21 февраля

21 февраля президент России Путин может выступить с посланием перед Федеральным собранием РФ. Ранее эта дата была анонсирована СМИ, однако Кремль пока официально не подтвердил такую информацию.

На следующий день, 22 февраля, в Лужниках россияне устроят митинг-концерт, рассчитанный на 200 тысяч человек.

Российский оппозиционер Марк Фейгин считает, что во время выступления Путин снова будет угрожать миру и будет говорить о военных "успехах", которых нет.

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