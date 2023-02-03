Путин начал придумывать новый тип военного: эксперт рассказал детали

За год боевых действий Вооруженные силы Украины утилизировали почти всю кадровую армию РФ

Российский диктатор Владимир Путин начал придумывать новый тип военного. Все потому, что почти вся его армия была ликвидирована Вооруженными силами Украины.

Об этом Эксперт Defence Express Иван Киричевский рассказал в интервью Radio NV.

«Если провести определенную калькуляцию даже на коленках, то выходит, что за год боевых действий Вооруженные силы Украины утилизировали почти всю кадровую армию РФ. То есть то, что выкалывалось профессионально, служившие несколько лет контрактников отрабатывали наступательные задачи. Стоит отметить, что почти полностью утилизированы десантно-штурмовые войска армии РФ, которые назначались как чуть ли не главный ударный кулак в операциях любого типа», — сказал Киричевский Radio NV.

Также читайте Путин может снова атаковать Киев наземными войсками — Кличко

Он отметил, что поскольку кадровый состав российской армии «выбит почти полностью», путинскому режиму «приходится придумывать новый тип военного, который будет служить».

«Если до этого это были профессионально служащие кадровики, то теперь среднестатистический военный — это либо „вагнеровец“, либо скрыто мобилизованный „казак“, который до этого тренировался по системе так называемого боевого армейского резерва», — пояснил эксперт.

Читайте также: