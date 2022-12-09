Путин начал "продавать" россиянам поражение в войне с Украиной: Пионтковский раскрыл детали

Президент РФ Владимир Путин пытается выдать поражение в войне с Украиной за победу, чтобы "продать" ее россиянам. Никаких наполеоновских планов в Кремле уже не строят, и надеются хотя бы заморозить ситуацию.

Такое мнение высказал российский публицист и социолог Андрей Пионтковский в беседе с российским правозащитником и блогером Марком Фейгиным. Он напомнил недавнее заявление Путина о войне на заседании российского Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

"Он уже обосновал поражение в войне, назвав его победой. Он с типичной своей приблатненной улыбочкой отвечал на вопрос - да, война будет длительной, но мы уже прирастили территории и как Петр Первый вышли к Азовскому морю. Он уже для себя отработал линию защиты - "прирастили территории", - отметил социолог.

По его словам, Путин "уже торжественно продает" россиянам поражение.

"Все его телодвижения в последние месяцы понятны - ему отчаянно хочется заморозить ситуацию, он готов и отойти. ОРДЛО и сухопутный путь в Крым он уже продавал как большое достижение на уровне Петра Первого - у нас внутренне Азовское море. Правда, потом опомнился - "мы не только территорией, мы и людишками приросли", - заявил он.

Как подчеркнул Пионтковский, никаких "наполеоновских планов" у Путина уже нет - "он перешел на линию продажи своих достижений".

Напомним, президент РФ Владимир Путин 7 декабря заявил, что война в Украине может затянуться на длительный срок. Президент РФ подчеркнул, что "появление результатов спецоперации может быть длительным процессом". В то же время, Путин назвал результатами войны "появление новых регионов в РФ и превращение Азовского моря во внутреннее".

После этих заявлений аналитики американского Института изучения войны (ISW) пришли к выводу, что Путин заставляет россиян ждать затяжную, изнурительную войну в Украине, которая по-прежнему направлена на завоевание дополнительных территорий.

В ISW считают, что цели Кремля остаются неизменными по сравнению с поставленными после выхода России из-под Киева.

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