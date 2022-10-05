Путин начал проводить скрытую мобилизацию еще в мае – разведка

После первых значительных неудач российской армии в войне с Украиной в России стали проводить скрытую мобилизацию.

В России начали проводить скрытую мобилизацию еще в мае этого года после первых значительных неудач своей армии.

Об этом заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий в эфире "Орестократии".

"Еще в мае появились первые признаки, что Россия не справляется с теми задачами, которые перед собой поставила. Быстрый захват Киева и полная оккупация Украины не удались. Тогда же начали появляться первые так называемые добровольцы, произошло привлечение "боевого армейского резерва страны", начали активно рекрутировать людей российские частные военные компании, появились так называемые патриотические батальоны, набор к которым должны были делать все федеральные образования в РФ. Было много примеров того, что тайно проводится мобилизация, но об этом никто не говорил", — отметил он.

Также Скибицкий подчеркнул, что угроза объявления "частичная" мобилизация в РФ состоит в том, что большое количество россиян будет отправлено на территорию Украины, а потому необходимо будет тратить больше украинских ресурсов для их уничтожения.

Напомним, что на временных оккупированных Россией территориях Украины, в том числе и в Мелитополе, продолжается принудительная мобилизация. Как рассказал городской голова Мелитополя Иван Фодоров, мужчин вылавливают прямо на улицах.