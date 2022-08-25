Путин надеется, что его "спецоперацию" в Украине спасет холодная зима — Reuters

Строгий зимний климат уже помогал России достигать военных целей – например, во время войны с Наполеоном или в противостоянии Гитлеру.

Теперь Путин надеется, что дорогостоящая электроэнергия и нехватка ресурсов этой зимой заставят ЕС надавить на Украину, чтобы заключить перемирие с РФ на выгодных для Кремля условиях.

Эту стратегию Reuters подтвердили два анонимных источника из Кремля, которые также говорят, что России будет сложно продолжать войну после зимы. Один из источников также считает, что приемлемые условия для Кремля ― отдать России весь Донбасс и обеспечить "военный нейтралитет" Киева.

Эти условия абсолютно неприемлемы для Украины, поэтому надеяться на мирные переговоры в ближайшее время не стоит, говорят эксперты. Но среди экспертов есть и другие мнения: что якобы из-за страха ядерной эскалации Запад может заставить Украину согласиться на невыгодные условия или что Украина окажется в ситуации, когда четверть ее территории фактически будет контролировать Россия, говорится в материале.

Ранее бывший глава британской армии Ричард Даннат заявил, что все планы Путина по захвату Украины провалились.

"Думаю, что ход военных действий приобрел совсем другое направление. Пожалуй, это самый плохой из возможных сценариев, его кошмарный сценарий", — отметил Даннет.

Путин должен сам остановить эту войну: речь генсека НАТО Столтенберга на Крымской платформе

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