"Путин надеется, что морозы убьют украинцев": Зеленский обратился к миру

Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Кремль рассчитывает использовать зиму в качестве оружия против гражданского населения.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в Дании во время общения со СМИ совместно с премьер-министром Мэтте Фредериксен.

"Путин надеется, что зима убьет наших людей там, куда не смогут добраться его войска", - подчеркнул Зеленский.

Реклама

Он подчеркнул, что количество атак со стороны России растет, и именно поэтому Украина остро нуждается в усилении противовоздушной обороны. Особенно речь идет о системах Patriot, которые в достаточном количестве есть только в США.

По словам главы государства, Киев уже передал Вашингтону просьбу о 10 дополнительных системах Patriot. Украина также ведет переговоры об увеличении производственных мощностей американских предприятий, производящих эти системы.

"Наши дети, наши семьи каждый день под угрозой. Нам нужны Patriot и все возможные системы ПВО", - отметил Зеленский.

Отдельно он рассказал об обсуждении санкций против России в формате диалога с президентом США Дональдом Трампом. Зеленский заявил, что именно давление со стороны Соединенных Штатов может вынудить Путина перейти от войны к дипломатическому формату.

Реклама

"Если Путин на это пойдет, тогда можно применить санкции или тарифы как инструмент давления. Если нет — нужна дальнейшая поддержка и помощь Украине", — сказал он.

Зеленский сообщил, что в ближайшее время планирует еще один разговор с президентом США, чтобы уточнить вопросы поставки вооружения и санкционного давления на Кремль.

Ранее мы писали, что РФ может восстановить массированные воздушные удары по энергетической инфраструктуре Украины. По словам экспертов, россияне проводят активную разведку подстанций, трансформаторов и других объектов.

Также напомним, что Путин предупредил, что удары по российским энергетическим объектам не останутся без последствий.