Путин надеется переждать санкции Запада и верит в свою победу — Politico

Окончательная победа ВСУ над российскими оккупантами возможна не раньше весны.

Раджан Менон и Дэниел ДеПетрис, эксперты в области обороны и безопасности, на Politico пишут о невысокой вероятности мирных переговоров между Россией и Украиной в обозримой перспективе.

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Эта война не похожа на другие недавние войны, которые длились в среднем около трех месяцев – и хотя кажется, что обе стороны страдают от потерь и радостно воспользовались бы перемирием, на самом деле это не так.

Последователи дипломатического урегулирования настаивают, что Украине нужно инициировать переговорный процесс как можно быстрее – однако, по мнению Менона и ДеПетриса, понятно, почему стороны не готовы к переговорам. Путин ведь до сих пор верит в свою победу, надеется на ослабление западной поддержки Украины и считает, что Россия хорошо справится с санкциями. С другой стороны, президент Зеленский верит, что время ― на стороне Украины, и стоит надеяться, что военная помощь США будет продолжаться и дальше.

"Также украинцы более мотивированы и, согласно опросам, не готовы уступать территории ради мира. Затяжная война усугубит политический, гуманитарный и экономический кризис в мире ― однако этого мало, чтобы подтолкнуть стороны к переговорам", — говорится в публикации.

Эксперты считают, что продолжение войны является лучшим вариантом для обеих сторон.

Ранее президент Владимир Зеленский прокомментировал вопрос, который беспокоит всех украинцев: когда закончится война.

"Кто-то говорит – еще месяцы, кто-то говорит – год, кто-то – даже больше. Но вопрос о времени на самом деле напрямую зависит от вопроса о потерях, которые понесет Россия", – отметил он.

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