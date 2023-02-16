Путин надеялся, что ВСУ отстранят от власти Зеленского: генерал Романенко – о планах Кремля

Генерал-лейтенант, основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко считает, что российский диктатор Путин в начале войны надеялся, что против законных властей в Украине восстанут Вооруженные силы, а украинцы будут встречать оккупантов "с цветами и объятиями".

Об этом он сказал в эфире телеканала FREEДOM.

"Путин допустил много ошибок, а именно: переоценил возможность РФ, недооценил Украину и политическое руководство. По его плану, Зеленское и правительство должны были бежать, а украинцы оккупантов должны были бы радостно встречать. Также Путин недооценил возможности Евросоюза. В планах Путина было то, что Европа снова промолчит, как это было после Грузии и Крыма", — объяснил генерал.

Игорь Романенко также отметил, что Путин дважды обращался в ВСУ с просьбой свергнуть законную власть в Украине. И он рассчитывал, что это реально.

"Путин думал, что в Украине созданы все условия для нападения, были потрачены деньги на агентурную сеть, чтобы его здесь встречали с цветами и объятиями. Поэтому Путин дважды обращался к ВСУ с требованием свергнуть политическую верхушку и мол, за это будет благодарность. Это же нужно настолько не знать ситуацию в Украине. Он доверился ФСБ, а те хотели подтвердить все желания своего руководителя. Нам от этого не лучше, но придет время и россияне тоже будут страдать", — сказал генерал-лейтенант.

Война России против Украины

24 февраля 2022 года российская оккупационная армия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. В тот же день российский диктатор Путин объявил о проведении так называемой "специальной военной операции".

Диктатор призвал украинских военных сложить оружие, а те, кто будет защищать Украину, мол, получит такой ответ, какого еще не было.

"Должен обратиться в военные Украины, вы давали присягу народу, а не хунти, призываю немедленно сложить оружие и идти домой", — сказал Путин.

На следующий день Путин еще раз обратился к украинским военным, чтобы они "брали власть в свои руки", мол, так ему будет "легче договариваться".

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