Путин находился в шаге от объявления полномасштабной войны Украине — The Sun

Путин находился в шаге от объявления полномасштабной войны Украине — The Sun

Президент России Владимир Путин минувшей ночью был в шаге от объявления полномасштабной войны Украине, которая позволит мобилизовать дополнительные силы для усиления войск.

Путин находится под давлением со стороны генералов, требующих развязать полномасштабную войну, и растут опасения, что он ответит новой жестокостью.

Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

По данным журналистов, Путин планирует открыть использовать термин "война" вместо "специальной военной операции". Поэтому мирное население будет страдать еще больше, которое и так находится под неизбирательными бомбардировками.

Источники издания утверждают, что на параде 9 мая российский президент объявит мобилизацию по всей России. Причина – сопротивление украинских сил обороны. Нынешняя волна агрессии, которую акцентируют на Донбассе, показывает, что, несмотря на бомбардировки, существенного прогресса войск РФ нет.

Указывают, что высшее руководство РФ свирепствует от поражения под Киевом. В этом обвиняют президента Путина, который, по слухам, болен. Военное руководство хочет получить разрешение на удары по другим объектам в Украине, включая правительственные здания.

Путин снова угрожал миру ядерным оружием в ответ на поддержку Украины - "Ночной дозор" (на жестовом языке)

Ранее стало известно, что после провала российских оккупационных подразделений на суше и уничтожения флагмана Черноморского флота "Москва" Кремль продолжает зачистку высшего руководства российской армии и флота.

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