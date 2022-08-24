Путин накапливает ракеты, но интенсивные удары могут быть не сегодня: Тука предупредил украинцев об опасности

У диктатора России Владимира Путина еще достаточно ракет, чтобы бомбить Украину, что возможно и в День Независимости.

Но последние действия оккупантов свидетельствуют о том, что к датам армия РФ уже не привязывается, а значит, массированных атак до 24 августа может и не быть.

Такое мнение высказал экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в интервью OBOZREVATEL.

"Данные, не только нашей разведки, свидетельствуют о том, что в последние дни происходило накопление ракетного арсенала в той же Беларуси. Что касается момента нанесения удара ко Дню Независимости, то, на мой взгляд, несмотря на то, что у нас по-прежнему продолжают утверждать, что Путин подвержен каким-то там сакральным датам, я наблюдаю некоторое разрушение этой мифологемы, поэтому я не готов поддерживать мнение, что именно к этому дню нам готовят удары большой интенсивности, хотя отвергать этого нельзя, поэтому надо готовиться к самым неприятным сценариям в исполнении. Воздушно-космические силы РФ", — заявил он.

В то же время заявление посольства США, призвавшее своих граждан покинуть Украину из-за актуальных угроз, Тука считает негативным сигналом.

"Американцы тоже опасаются, что ко Дню Независимости Россия может нанести серию ударов по Киеву. Но я в таком призыве ничего страшного не вижу. Это нормальный алгоритм поведения с точки зрения безопасности. Американцы призывают своих сограждан, сотрудников оставить опасные с точки зрения американского посольства зоны", – сказал он.

Напомним, эксперт назвал оружие, которым Россия может обстрелять Украину 24 августа.

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