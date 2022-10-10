"Путин наметил полное уничтожение энергоструктуры Украины до зимы" – политолог

Президент России Владимир Путин, отдав приказ о сегодняшней массированной ракетной атаке Украины, лишь подтвердил свой план – разрушить энергосистему Украины до зимы.

Об этом в колонке НВ пишет российский историк и политолог Андрей Зубков.

"В ответ на "подарок" украинцев ко дню рождения Путина – взрыв на мосту Тамань-Крым – российские ракеты сегодня начали падать на центр Киева, на Харьков, Львов, Днепр, Хмельницкий. Понятно, что это месть. Путин и без взрыва на мосту через Керченский пролив наметил полное уничтожение энергоструктуры Украины до зимы, чтобы, уморив голодом и холодом, поставить народ Украины на колени", — отметил он.

Зубков отметил, что партнеры Украины сейчас поставлены перед новым фактом – борьбы за выживание всей Украины.

"Путин в очередной раз разыгрывает свой любимый сценарий — разорить дотла страну, вызвать поток беженцев из разоренной страны в благополучную Европу, распространить с помощью продажных политиков и СМИ недовольство беженцами в странах Европы, тем самым усилить радикальные националистические силы в этих странах, которые приведут к власти союзников Путина. Замораживание самой Европы, лишенной российского газа и нефти, еще больше послужит этой задаче", — считает политолог.

Историк также отметил, если путинский режим сохранится в России – он уничтожит Европу, развалит НАТО, даже не прибегая к ядерному оружию.

"Решится ли Запад предоставить Украине соответствующее оружие, или сам нанести удар по жизненно важным объектам на территории России с риском вызвать ядерную войну — это открытый вопрос", — резюмировал он.

Террор Путина

Российский президент-диктатор Владимир Путин соврал, что ракетные удары по территории Украины 10 октября наносили "высокоточное оружие по объектам инфраструктуры".

По словам Путина, инициаторами обстрелов были Минобороны, а план разрабатывал Генштаб.

Также сегодня Минобороны Беларуси сообщило, что Путин и Лукашенко развертывают общую группировку войск у границы Украины.

По словам спикера командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната, Путин рассчитывал нанести ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины в холодное время года, но подрыв Крымского моста заставил его действовать быстрее.

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