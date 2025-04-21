Путин нашел циничное оправдание российским ударам по гражданским объектам

Владимир Путин

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Кремлевский диктатор Владимир Путин нашел циничное оправдание российским ударам по гражданским. Путин заявил, что удары по гражданским объектам наносятся, если они используются украинскими военными, как в Сумах и Одессе.

Главу Кремля цитирует российское пропагандистское агентство ТАСС.

Путин признал, что Россия ударила по гражданскому объекту в Сумах. И оправдал атаку тем, что там награждали военных

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«Вот всем хорошо известный удар наших ВС РФ по конгресс-центру Сумского университета. Гражданский это объект или нет? Гражданский. Но там проходило награждение тех, кто совершил преступления в Курской области <…> Они получили возмездие. Это было сделано для того, чтобы их наказать», — сказал Путин.

Напомним, в результате вражеской атаки по центру города Сумы 13 апреля погибли 35 человек, в том числе два ребенка. Пострадали по меньшей мере 129 человек.

В результате ракетного удара России по Кривому Рогу 4 апреля погибли 18 человек, среди них девять детей. Еще более 60 горожан получили ранения.