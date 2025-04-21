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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Путин нашел циничное оправдание российским ударам по гражданским объектам

Глава Кремля заявил, что удары по гражданским объектам наносятся, если они якобы используются киевскими военными, как в Сумах и Одессе.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Путин

Владимир Путин

Кремлевский диктатор Владимир Путин нашел циничное оправдание российским ударам по гражданским. Путин заявил, что удары по гражданским объектам наносятся, если они используются украинскими военными, как в Сумах и Одессе.

Главу Кремля цитирует российское пропагандистское агентство ТАСС.

Путин признал, что Россия ударила по гражданскому объекту в Сумах. И оправдал атаку тем, что там награждали военных

«Вот всем хорошо известный удар наших ВС РФ по конгресс-центру Сумского университета. Гражданский это объект или нет? Гражданский. Но там проходило награждение тех, кто совершил преступления в Курской области <…> Они получили возмездие. Это было сделано для того, чтобы их наказать», — сказал Путин.

Напомним, в результате вражеской атаки по центру города Сумы 13 апреля погибли 35 человек, в том числе два ребенка. Пострадали по меньшей мере 129 человек.

В результате ракетного удара России по Кривому Рогу 4 апреля погибли 18 человек, среди них девять детей. Еще более 60 горожан получили ранения.

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