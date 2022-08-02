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"Путин наслаждается, убивая мирных жителей": австрийский аналитик рассказал о фронте на Харьковском направлении

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"Путин наслаждается, убивая мирных жителей": австрийский аналитик рассказал о фронте на Харьковском направлении

Фото: Национальная полиция Украины

Фронт на Харьковском направлении выглядит "замороженным".

В ближайшее время существенных изменений в Харьковском направлении не будет.

Такое мнение высказал австрийский военный аналитик Том Купер в интервью Суспільному.

"Такие персонажи, как Путин, наслаждаются, убивая мирных жителей Харькова и окрестностей. Поэтому фронт на Харьковском направлении выглядит замороженным. Я не ожидаю, что что-то существенно изменится в ближайшее время", — заявил Купер.

По словам аналитика, оккупантам удается держать часть Украины вдоль границы оккупированной благодаря одной мотострелковой дивизии. А на позициях перед ней смешаны луганские войска и несколько собственных второстепенных подразделений.

"И это позволяет им держать эту часть Украины оккупированной. Они довольны, потому что больше у них нет сил и боеприпасов", — пояснил Купер.

В то же время он отмечает, что россияне называют эту часть Украины "разменной монетой" и благодаря ей хотят держать Украину под давлением.

Напомним, в Харькове оккупанты ударили кассетными снарядами по мирным жителям.

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