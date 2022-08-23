Путин настроен на долгую войну против Украины: российские СМИ – о планах "фюрера"

Российский диктатор Владимир Путин настроен на долгую войну против Украины.
По информации СМИ, Кремль больше не пытается идеологически оформить стратегию войны.
Об этом российскому изданию "Медузи" рассказали три источника, близкие к администрации президента.
По словам одного из близких к АП собеседников "Медузы", подготовка детей к 1 сентября — дополнительный триггер социального напряжения. Россияне начнут сравнивать, сколько они потратили на подготовку в школу в 2022 году, когда Россия начала полномасштабную войну с Украиной, а сколько — в прошлом.
Единственным средством борьбы с растущим социальным недовольством, которое в ближайшее время вырастет, власти видят раздачу денег россиянам.
"Осенью недовольных будут пытаться забрасывать деньгами. Пусть это будут сравнительно небольшие суммы, но все равно получить их людям будет приятно", — уверен один из источников.
Напомним, премьер Бельгии Александр де Кроо заверил, что мир должен готовиться к затяжному конфликту в Украине. По его словам, развязанная Россией война превращается в войну в истощение.
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