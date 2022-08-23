Путин настроен на долгую войну против Украины: российские СМИ – о планах "фюрера"

По информации СМИ, Кремль больше не пытается идеологически оформить стратегию войны.

Об этом российскому изданию "Медузи" рассказали три источника, близкие к администрации президента.

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По словам одного из близких к АП собеседников "Медузы", подготовка детей к 1 сентября — дополнительный триггер социального напряжения. Россияне начнут сравнивать, сколько они потратили на подготовку в школу в 2022 году, когда Россия начала полномасштабную войну с Украиной, а сколько — в прошлом.

Единственным средством борьбы с растущим социальным недовольством, которое в ближайшее время вырастет, власти видят раздачу денег россиянам.

"Осенью недовольных будут пытаться забрасывать деньгами. Пусть это будут сравнительно небольшие суммы, но все равно получить их людям будет приятно", — уверен один из источников.

Напомним, премьер Бельгии Александр де Кроо заверил, что мир должен готовиться к затяжному конфликту в Украине. По его словам, развязанная Россией война превращается в войну в истощение.

Участники Крымской платформы поддерживают военный путь освобождения Крыма!

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