Путин назначил нового руководителя восточной группы войск

Мурадов командовал русскими войсками на оккупированном Донбассе.
Российский президент-диктатор Владимир Путин назначил нового руководителя восточным военным округом. Возглавил группировку Рустам Мурадов.
Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в Telegram.
"Рустам Усманович Мурадов назначен командующим Восточным военным округом — одним из самых мощных по боевому составу военных округов страны", — говорится в его сообщении.
К слову, ранее Мурадов командовал русскими войсками на оккупированном Донбассе. У него есть опыт, полученный в Чечне и Сирии.
Следует заметить, что в Кремле сменили ранее командующим Западным военным округом назначен генерал-лейтенант Роман Бердников. Он управлял русскими войсками в Сирии.
"Раскол" в Кремле
На фоне критики мобилизации в РФ Владимира Путин готовит основу для увольнения министра обороны Сергея Шойгу. Именно на него "фюрер" переложит вину за поражение в войне. Теперь глава Кремля ищет поддержки среди силовиков, чтобы хоть как-то укрепить свои позиции.
Кроме того, Путин присвоил звание генерал-полковника главе Чечни Рамзану Кадырову. Советник Офиса президента Алексей Арестович назвал это "плевком в лицо российских офицеров".
Российское издание "Медуза" пишет, что в Кремле Владимира Путина боятся. Впрочем, его больше не уважают из-за губительных решений, которые "фюрер" принимает сам. Путин ставит "российские элиты" перед фактом, который не всегда поддерживает руководящая ветвь РФ.
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