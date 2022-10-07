Путин назначил нового руководителя восточной группы войск

Российский президент-диктатор Владимир Путин назначил нового руководителя восточным военным округом. Возглавил группировку Рустам Мурадов.

Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в Telegram.

"Рустам Усманович Мурадов назначен командующим Восточным военным округом — одним из самых мощных по боевому составу военных округов страны", — говорится в его сообщении.

К слову, ранее Мурадов командовал русскими войсками на оккупированном Донбассе. У него есть опыт, полученный в Чечне и Сирии.

Следует заметить, что в Кремле сменили ранее командующим Западным военным округом назначен генерал-лейтенант Роман Бердников. Он управлял русскими войсками в Сирии.

"Раскол" в Кремле

На фоне критики мобилизации в РФ Владимира Путин готовит основу для увольнения министра обороны Сергея Шойгу. Именно на него "фюрер" переложит вину за поражение в войне. Теперь глава Кремля ищет поддержки среди силовиков, чтобы хоть как-то укрепить свои позиции.

Кроме того, Путин присвоил звание генерал-полковника главе Чечни Рамзану Кадырову. Советник Офиса президента Алексей Арестович назвал это "плевком в лицо российских офицеров".

Российское издание "Медуза" пишет, что в Кремле Владимира Путина боятся. Впрочем, его больше не уважают из-за губительных решений, которые "фюрер" принимает сам. Путин ставит "российские элиты" перед фактом, который не всегда поддерживает руководящая ветвь РФ.

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