Путин назначил оккупантам новый срок для захвата Донбасса: что известно

Президент России Владимир Путин требует от армии РФ выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей к 9 мая, после того, как оккупанты не смогли выполнить эту задачу до 31 марта.

Об этом рассказал спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире канала "Freeдом".

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Комментируя провал зимне-весеннего наступления армии РФ, Юсов заявил:

"Когда неадекватное военно-политическое руководство ставит неадекватные задачи, которые не подкреплены ничем, кроме дерзких амбиций и ненависти, получаются такие результаты... Лучшая часть рашистской армии уничтожена в Украине после начала полномасштабного наступления. Задача оккупировать Донбасс и выйти на границы Донецкой и Луганской областей до 31 марта, которую Путин ставил Герасимову, изначально была невыполнима и провальна. Несмотря на огромные потери в технике и живой силе - очередной провал задач и сроков для оккупантов. Так будет и дальше".

На вопрос, назначена ли командованию РФ новая дата, спикер военной разведки ответил:

"Да, это была не первая дата, начиная с 24 февраля, когда за три дня рассчитывали оккупанты захватить Киев и власть в Украине. Все остальные даты, таких было огромное количество, не имели к реальности никакого отношения. Сегодня очевидно, что перед очередным политическим днем, которым для рашистов является 9 мая... 9 мая в сумасшедшем конструкте "русского мира" и "победобесия" - одна из ключевых дат. Будут мясные атаки организовывать в преддверии этого".

Напомним, начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что зимне-весеннее наступление россиян на Востоке Украины захлебнулось, задача выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей до 31 марта выполнена не была.

По данным Генштаба ВСУ, российские войска на фронте столкнулись с нехваткой "пушечного мяса" из-за огромных потерь.

Экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж сообщил, что российские войска провалили уже 16 конкретных сроков захвата Донбасса.

Николай Маломуж также рассказал, что Владимир Путин на недавнем заседании совбеза в Кремле потребовал от главы генштаба РФ Валерия Герасимова показать результаты на фронте и пригрозил ему увольнением.

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