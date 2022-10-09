Путин назначил ответственного за войну в Украине: кто он и почему это никак не поможет армии РФ

Российские Z-патриоты до сих пор истерически надеются, что у Путина в рукаве есть козыри в виде "запасной" армии, которая исправит ситуацию для РФ.

Российский диктатор Владимир Путин назначил генерала Сергея Суровикина командующим войсками РФ в Украине. Это фактически первая попытка россиян поставить единого командующего силами оккупантов в Украине, за исключением попыток Путина лично руководить событиями на фронте.

Об этом рассказал военный обозреватель Денис Попович в эфире Радио НВ.

"Мы о нем (Суровикине – ред.) слышали в связи с тем, что он командовал войсками, наступавшими на Лисичанск, Северодонецк, Рубежное весной-летом, а следовательно он был назначен потому что он имеет более-менее "положительный кейс" "на территории Украины. Все же мы помним, что эти города были захвачены и таким образом этот человек в глазах кремлевского руководства имеет [определенную репутацию]", — объяснил Попович.

По его словам, это фактически первая попытка россиян поставить единого командующего для оккупантов в Украине, за исключением попыток российского диктатора лично руководить событиями на фронте. Фактически в Кремле нашли будущего виновника проигрыша РФ в этой войне.

"Сейчас они этого человека назначили и надеются на то, что это может упорядочить их действия. Отчасти это возможно и так, но проблемы россиян носят системный характер и это не зависит от того, какого человека они назначат командовать операцией", — подчеркнул Попович.

Эксперт говорит, что российские Z-патриоты до сих пор истерически надеются, что у Путина в рукаве есть козыри в виде "запасной" армии, которую вот-вот должны "ввести в игру".

"Все эти Z-патриоты, как говорится, они считают, что у Путина где-то есть в кармане армия запасная, которая оснащена по последнему слову техники и вот-вот он должен ввести ее в игру и тогда всем будет страшно. Так вот, такой армии нет и об этом свидетельствует мобилизация, которую он объявил. Поэтому все то, что сейчас демонстрирует Россия на поле боя — оно и есть "серьезно". Введены почти все силы и средства, включая мобилизацию, но кроме ядерного оружия", — объяснил эксперт.

Попович уверен, что теперь Путину остается только поднимать ставки и продолжать угрожать ядерным оружием.

"Поэтому все то, что он сейчас может сделать — это повысить ставки ну и конечно начать угрожать использованием ядерного оружия, или с точки зрения демонстрации, или не дай бог с точки зрения его боевого применения. Поэтому я думаю зря от него требуют каких-то чудес на поле боя", — сказал Попович.

Кто руководит войной в Украине

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 8 октября назначил командующим объединенной группировкой войск армии РФ генерала Сергея Суровикина.

Кроме того, перед этим назначением Путин утвердил нового руководителя восточного военного округа. Его возглавил Рустам Мурадов.

Между тем на фоне критики мобилизации в РФ Путин готовит основу для увольнения министра обороны Сергея Шойгу. Теперь глава Кремля ищет поддержку среди силовиков, чтобы хоть как-то укрепить свои позиции.

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