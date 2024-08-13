Путин назначил своего экс-охранника "куратором КТО" в Курской области: что о нем известно

По предварительной информации, диктатор Путин назначил своего бывшего охранника руководить так называемой "КТО" на Курщине. ТСН.ua напомнил, что о нем известно.

Вчера, 12 августа, Z-каналы начали сообщать о назначении бывшего охранника Путина, а теперь его помощника Алексея Дюмина главой так называемой "КТО" в Курской области. Однако со временем пропагандисты запутались и начали опровергать эту информацию.

ТСН.ua собрал все, что известно про историю с назначением Дюмина руководить так называемой "КТО" (то есть "контртеррористической операцией" – именно так в Кремле назвали события на Курщине), и напомнил, что известно об этом путинском пособнике.

Так назначили или не назначили?

Сначала о назначении Дюмина начали писать большие Z-каналы в Telegram. Затем информацию подхватили в пропагандистских СМИ.

"Дюмин уже отправился в приграничье, чтобы как можно быстрее начать работу по консолидации совместных усилий по "выдавливанию" украинских войск", – говорилось на одном из прокремлевских пропагандистских сайтов.

Однако со временем пропагандисты начали "давать заднюю". Так называемый "военкор", а на самом деле пропагандист и военный преступник Сладков заявил, что "с удивлением прочитал новость о назначении Дюмина", хотя за несколько часов до этого на его канале был пост об этом.

"Не удалось найти ссылок на крупные агентства в публикациях в блогах. В лентах ТАСС и РИА нет упоминаний о Дюмине. Эти агентства также не удаляли никаких постов о Дюмине в своих телеграм-каналах. Между тем упоминание о назначении Дюмина исчезло из публикации Mash", – пишет российское оппозиционное издание "Агентство", анализируя пропагандистские паблики и сайты.

13 августа прокремлевское издание RTVI со ссылкой на депутата Госдумы Николая Иванова снова сообщило о назначении экс-охранника Путина.

"Действительно, вчера на совещание (с диктатором Путиным – ред.) был приглашен Дюмин, и ему поручено курировать проведение КТО", – заявил Иванов.

Впрочем, пока утверждать на 100%, что Дюмин будет руководить так называемой "КТО", нельзя. Сами россияне предполагают, что Дюмин будет "связывающей цепочкой" между российской армией, ФСБ, местными властями и Кремлем на Курщине.

Тем не менее, стоит напомнить, что известно об этом "персонаже", и объяснить, почему он так важен для диктатора Путина.

Что известно о Дюмине

Алексей Дюмин телохранителем президента РФ был с 1999-го по 2007 год. Когда российское правительство возглавил Путин, Дюмин стал его личным адъютантом.

В 2012 году Алексей Дюмин назначен замначальника управления Службы безопасности президента России ФСО России.

В 2014 году назначен заместителем начальника ГРУ. Именно в этой должности он играл значительную роль во время оккупации Крыма. Кроме того, по неофициальным данным, именно экс-телохранитель диктатора помогал в планировании бегства Виктора Януковича из Украины. Сам Дюмин это отрицает. В этом же году Путин наградил его званием "Герой России".

С 2015 года – начальник Главного штаба Сухопутных войск, первый заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками. В этом же году ему было присвоено звание генерал-лейтенанта и он был назначен заместителем министра обороны Шойгу.

В 2016 году Путин назначил Алексея Дюмина губернатором Тульской области.

Фото: facebook.com/tularegion

В июне 2023 года бывшего охранника Путина "сватали" на должность министра обороны РФ вместо Шойгу. Якобы именно Дюмин договорился с Пригожиным остановить марш на Москву, а главным требованием главы ЧВК "Вагнер" якобы стала именно отставка министра обороны. Однако, как оказалось, Путин не собирался выполнять обещанное, а просто ликвидировал Пригожина. Шойгу продержался на своей должности еще почти год, пока его не заменили экономистом Андреем Белоусовым.

14 мая этого года диктатор назначил Дюмина своим помощником. Еще через две недели Алексей Дюмин назначен на должность секретаря Государственного совета РФ. До него должность секретаря Госсовета занимал Игорь Левитин – бывший глава Минтранса РФ.

Почему именно Дюмин

Алексея Дюмина называют одним из основных претендентов на роль "преемника" Путина, хотя пока нет оснований говорить, что диктатор собрался отдавать власть.

Что интересно, вероятный руководитель "КТО" является уроженцем Курска, поэтому пропагандисты считают, что для него это будет "делом чести". Хотя о какой чести может идти речь, когда говорим о военных преступниках.

Как пишет "Агентство", Дюмин присутствовал на совещании в резиденции диктатора Ново-Огарево, которое накануне провел Путин по ситуации в Курской области. При этом министра обороны Андрея Белоусова в Ново-Огарево не было.

Кроме того, считается, что после мятежа Пригожина Путин не доверяет своему генералитету, поэтому решил назначить человека, в лояльности которого лично уверен.

Родственники в Украине

Родственники жены Дюмина Ольги живут в Украине. Российский проект "Важные истории" утверждает, что двоюродная сестра жены Дюмина Ольги работает в системе украинской энергетики, поэтому после полномасштабного вторжения российских оккупационных войск она негативно относится к своим влиятельным родственникам в РФ.

Дюмин является подсанкционным лицом во многих странах мира за поддержку военной агрессии РФ против Украины.

Ранее в МИД Украины назвали цель операции в Курской области.

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