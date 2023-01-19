Путин назначил уже 14 сроков захвата Донбасса: эксперт о боях под Бахмутом

Президент России Владимир Путин 14 раз лично устанавливал сроки захвата всего Донбасса, но оккупанты застряли под Бахмутом и ежедневно несут большие потери.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

"Путин лично устанавливал уже 14 сроков захвата Донбасса. Первый срок определяющий. Он любит даты символические, это было 9 мая 2022 года. Ничего не было реализовано. Он уже поменял 12 командующих разных типов — не только объединенных сил, но и армий и направлений. Ничего не выходит. Он вину всегда указывает — это военные, генералы. Теперь уже виноват и Пригожин с тем, что обещал до нового года захватить Бахмут и дальше двигаться по захвату всей Донецкой области", — отметил экс-разведчик.

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По его словам, сейчас россияне все силы бросили на Соледар, чтобы окружить Бахмут, но это до конца не удается.

"Даже за счет сверхусилий, теряя в день по 800 минимум человек, они пытаются продавить ситуацию. Мы закрепились в окрестностях Соледара, не даем им зайти с тыла бахмутской группировке, усиливаем наши позиции. Это перспектива мощного перемалывания их вооруженных сил. Особенно ценно, что это профессионалы – там не столько "мобики", а представители "Вагнера", меньше зэков и больше профессиональных военных, и воздушно-десантных войск, морской пехоты. Это элита России, их осталось сравнительно мало", — подчеркнул эксперт.

Маломуж прогнозирует, что ВСУ будут и дальше держать позиции, особенно возле Бахмута, и "обесценивать" подразделения оккупантов:

"Если будет 700-800 в день (потерь – ред.), за десятки дней будут десятки тысяч, и этот резерв у них исчерпан будет. За счет новых мобилизованных эти задачи выполнить практически невозможно", — отметил он.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предупредил, что РФ готовится к новому наступлению на Украину. По его словам, для этого Путин собирает группировку до 200 тыс. войск, которые может бросить в наступление в январе-феврале или весной. Под угрозой может оказаться Киев.

В свою очередь, министр обороны России Сергей Шойгу подтвердил подготовку к новым наступательным действиям в Украине. Как объяснил Шойгу, именно для этого РФ проводила частичную мобилизацию.

Военный эксперт Александр Мусиенко спрогнозировал возможные направления российской атаки.

"Они могут где-то в Курской, Брянской или Белгородской области сконцентрировать свои силы, оттуда попытаться зайти на Луганщину и Харьковщину, попытаться взять полностью Луганщину, Донетчину, а с Запорожского направления как вспомогательного выходить в рейды, чтобы нам не давать наступать. Беларусь просто держать как фактор постоянного психологического давления и угрозы. Цель – удержать территории, если повезет – продвинуться дальше", – рассказал эксперт.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев отмечает, что армия России рассматривает Донецкую область как приоритетную для нового большого наступления. Эксперт отметил, что в наступлении будут участвовать прежде всего мобилизованные россияне.

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