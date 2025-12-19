Путин назвал количество своих оккупантов на войне в Украине

Владимир Путин / © Associated Press

Российский президент-диктатор Владимир Путин заявил, что якобы в зоне так называемой «сво» в Украине находится 700 тыс. военных.

Об этом кремлевский «фюрер» сообщил во время «Прямой линии».

Диктатор подчеркнул, что сейчас Россия живет «в условиях специальной военной операции».

«У нас 700 тысяч человек в зоне „сво“. Преимущественно — это достаточно молодые люди. В частности, поколение 90-х в большом количестве», — хвастался «фюрер».

Отметим, главком ВСУ Александр Сырский сообщал, что РФ нарастила группировку войск в Украине до 710 тысяч солдат и начала стратегическую наступательную операцию. В частности, по данным украинских военных, на территории Покровска сосредоточено более 150 тыс. захватчиков.

Как сообщалось, по состоянию на 19 декабря 2025-го потери россиян на войне пересекли новую психологическую отметку. Общие боевые потери РФ составляют 1194520 человек.