- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 481
- Время на прочтение
- 1 мин
Путин назвал количество своих оккупантов на войне в Украине
Путин говорит, что на войне много россиян, рожденных в 1990-х.
Российский президент-диктатор Владимир Путин заявил, что якобы в зоне так называемой «сво» в Украине находится 700 тыс. военных.
Об этом кремлевский «фюрер» сообщил во время «Прямой линии».
Диктатор подчеркнул, что сейчас Россия живет «в условиях специальной военной операции».
«У нас 700 тысяч человек в зоне „сво“. Преимущественно — это достаточно молодые люди. В частности, поколение 90-х в большом количестве», — хвастался «фюрер».
Отметим, главком ВСУ Александр Сырский сообщал, что РФ нарастила группировку войск в Украине до 710 тысяч солдат и начала стратегическую наступательную операцию. В частности, по данным украинских военных, на территории Покровска сосредоточено более 150 тыс. захватчиков.
Как сообщалось, по состоянию на 19 декабря 2025-го потери россиян на войне пересекли новую психологическую отметку. Общие боевые потери РФ составляют 1194520 человек.