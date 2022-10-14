Путин назвал, сколько всего россиян мобилизовали и сколько уже перебросили на войну в Украину

Также Путин заявил, что в течение двух недель все мобилизационные меры в РФ будут завершены.

Глава Кремля Владимир Путин сообщил, что Министерство обороны РФ в общей сложности мобилизовало 222 тысячи россиян на войну в Украину, из них — 16 тысяч уже воюют.

Об этом российский диктатор сказал во время пресс-конференции в пятницу, 14 октября.

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"33 тысячи мобилизованных уже находятся в подразделениях, а 16 тысяч выполняют боевые задачи. Линия столкновения с Украиной – 1,1 тыс км. Охранять ее только контрактниками невозможно, поэтому вынуждены были объявить мобилизацию ", – пояснил "фюрер".

Путин также прокомментировал, будут ли в РФ расширять объемы мобилизации. Он взвыл, что якобы пока нет необходимости в этом. Также он добавил, что в течение двух недель все мобилизационные мероприятия в стране будут завершены.

Пока "мобики" жалуются, что у них нет никакой боевой подготовки и что их бросают в Украину, как "пушечное мясо", Путин лжет и заявляет, что подготовка перед отправкой на фронт есть. Первоначальная подготовка мобилизованных занимает 5-10 дней, затем — 5-15 дней в частях и дополнительное разрешение в войсках.

Что известно о частичной мобилизации в РФ

Указ о мобилизации в РФ Путин подписал 21 сентября. Перед этим во время обращения к народу он заявил, что в армию будут мобилизовать людей с опытом, однако на практике повестки начали вручать не только им. Как следствие, мужчины начали бежать из страны, что повлекло за собой огромные очереди на границе с Грузией. СМИ пишут, что из страны уехали 700 тысяч человек.

Многие россияне, которые в армию ушли, уже оказались в Украине. На войне уже около десяти тысяч мобилизованных. В РФ в это время нарисовали цифру потерь вновь призванных солдат: подтвердили гибель пятерых "мобиков" из Челябинской области.

В Госдуме решили бороться с уклоняющимися от мобилизации. Один из депутатов уже разрабатывает законопроект, который поможет бороться с мужчинами, пытающимися уклониться от частичной мобилизации. В частности, он предлагает лишить уклоняющихся права работать в госструктурах.

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