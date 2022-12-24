Путин назвал войну "войной": в США призвали диктатора сделать следующий шаг – вывести войска из Украины

В США призвали президента Российской Федерации Владимира Путина признать реальность, после того как он назвал войну в Украине "войной".

Президент России Владимир Путин впервые назвал войну в Украине "войной" и обвинил в этом Украину. Об этом он заявил во время заседания российского Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

В свою очередь Государственный департамент США прокомментировал слова российского президента и в очередной раз призвал его к окончанию войны против Украины.

Об этом пишет AFP.

"С 24 февраля Соединенные Штаты и остальной мир знали, что "специальная военная операция" Путина была непровоцированной и неоправданной войной против Украины. Наконец, после 300 дней, Путин назвал войну тем, чем она есть. Как следующий шаг в признании реальности – мы призываем его закончить эту войну, выведя войска из Украины", – заявил представитель Госдепа.

Путин впервые назвал "спецоперацию" войной и обвинил Украину

В начале декабря российский диктатор Владимир Путин впервые назвал войну на Украине "войной" и обвинил в этом Украину.

Об этом он заявил во время заседания российского Совета по развитию гражданского общества и прав человека в ответ на вопрос бывшего украинского журналиста Кирилла Вышинского, подозреваемого СБУ в государственной измене.

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