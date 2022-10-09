Путин назвал взрывы на Крымском мосту "терактом" и обвинил по всей Украине

В России за один день провели расследование и традиционно обвинили украинские спецслужбы.
Владимир Путин в воскресенье впервые прокомментировал взрывы на Крымском мосту. Российский диктатор назвал взрыв на мосту "терактом" и традиционно обвинил в этом Украину.
Об этом сообщают российские пропагандисты.
Путин в воскресенье, 9 октября, встретился с главой следственного комитета РФ Бастрыкиным. Российский чиновник за один день успел провести расследование и обвинить во всем украинские спецслужбы. По его данным, украинским спецслужбам якобы помогали граждане России и иностранцы.
В ответ диктатор Путин заявил, что "он даже не сомневается, что "теракт" был организован против критической инфраструктуры".
Взрывы на Крымском мосту: что известно
В субботу, 8 октября, на Крымском мосту раздались мощные взрывы. Оккупационные власти незаконно аннексированного полуострова заявили, что якобы взрывчатку заложили в грузовик и они сдетонировали во время движения по мосту. Как следствие – часть дорожного покрытия обвалилась.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что подрыв Крымского моста, вероятно, организовали сами же россияне из-за внутриполитических конфликтов.
В воскресенье, 9 октября, россияне начали массово бежать из аннексированного Крыма. На выезде с полуострова образовалась огромная очередь из автомобилей, поскольку Крымский мост из-за повреждений может пропускать небольшое количество автомобилей.
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