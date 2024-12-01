Путин не будет перебрасывать войска из Украины в Сирию: эксперт назвал причины

Российский диктатор будет вынужден увеличить свое военное присутствие в Сирии, но не используя уже воюющих в Украине войск.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал исполнительный директор Международного фонда "Возрождение" Александр Сушко.

"В Сирии действительно наблюдается изменение баланса сил. Происходят события, в частности захват повстанцами города Алеппо и десятков населенных пунктов. Однако пока неизвестно столь это стало изменение ситуации в Сирии", — пояснил Сушко.

Сушко заявил, что у России есть ресурсы для усиления режима сирийского диктатора Башара Асада, которые не задействованы на войне против Украины.

"Одной из опор силового режима Башара аль-Асада в Сирии является Российская Федерация и ее военная поддержка. Башар аль-Асад уже обратился в Кремль об усилении военной поддержки для того, чтобы изменить ситуацию, которая складывается в Сирии. Очевидно, что это привлечет". определенную часть российского военного ресурса. Однако, я бы не преувеличивал влияние событий в Сирии на российско-украинскую. войну. Мы точно не дождемся того, что какие-то российские подразделения будут перебрасываться с фронта для поддержки режима Асада. Этого не будет. силами, которые у них есть в том регионе”, — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия пообещала оказать дополнительную военную помощь Асаду.

Кроме того, мы ранее информировали, что Турция ударила по северному Ираку и Сирии.

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