"Путин не дает согласия": в Минобороны рассказали о ситуации на "Азовстали"

"Путин не дает согласия": в Минобороны рассказали о ситуации на "Азовстали"

Для спасения защитников Азовстали задействованы все возможные международные организации, практически все лидеры мира. Путин не дает согласия.

Государство очень многое делает для того, чтобы уволить защитников "Азовстали". Но это военная операция. Эти вещи нельзя говорить публично.

Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель Министра обороны Анна Маляр.

"Вместо этого мы смогли это донести и рассказать это откровенно родственникам, потому что они имеют право это знать. И большинство вопросов, я очень надеюсь, что были сняты. Потому что те предложения, которые очень часто в обществе – а давайте сделаем это, а давайте сделаем это — на самом деле уже было сделано, просто Путин не дает согласия на то, чтобы мы могли освободить наших защитников "Азовстали", - отметила она.

По словам Маляра, если бы там можно было провести прямо сейчас военную операцию и деблокаду, ВСУ обязательно это сделали. В то же время рассматриваются и разрабатываются разные планы, но это военные планы.

"Мы не можем их объявлять. Сейчас задействованы практически все лидеры мира для того, чтобы говорить с Путиным. Наше государство со всеми с ними контактирует. Задействованы все возможные международные организации, для того чтобы контактировать с Путиным", — сказала она.

Между тем семьи и жены защитников уже делали публичное обращение к международному сообществу, чтобы они вмешивались и помогали в этой ситуации.

"Мы надеемся на то, что мы сможем спасти наших защитников "Азовстали", которые фактически собой сегодня закрывают очень много регионов Украины, поскольку оборона Мариуполя позволяет концентрировать там большое количество российских войск, которые не могут двигаться дальше на другие регионы Украины", — резюмировала Маляр.

Напомним, что украинские защитники, держащие героическую оборону на мариупольском заводе "Азовсталь", находятся в крайне сложной ситуации. На территории заблокированного оккупантами завода находится около 600 раненых украинских защитников. Из них 40 – в очень тяжелом состоянии.

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