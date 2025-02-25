Путин не демонстрирует никакой готовности к завершению войны в Украине, несмотря на значительные потери – ISW

Россия столкнется с рядом материальных, человеческих и экономических проблем через 12-18 месяцев в случае продолжения войны. Но президент России Владимир Путин пока не демонстрирует никаких признаков того, что готов к завершению боевых действий в Украине, несмотря на рост внутреннего политического и экономического давления.

Об этом идет речь в отчете Института изучения войны (ISW).

Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что только в 2024 году российские войска понесли потери более 434 тысяч человек, а Meduza и Mediazone в феврале 2024 года подсчитали, что Россия потеряла по меньшей мере 66 тыс. человек. – 88 тыс. военнослужащих в первые два года войны, что свидетельствует о том, что потери России значительно выросли в 2024 году.

ISW продолжает оценивать, что российские силы понесли потери транспортных средств и артиллерийских систем на поле боя, которые неприемлемы в среднесрочной и долгосрочной перспективе, учитывая ограниченность российского оборонно-промышленного потенциала и запасов оружия и оборудования советского времени, и что российский аппарат формирования вооруженных сил пытается набрать достаточное количество солдат, чтобы поддерживать текущие темпы наступательных операций России и уровень потерь.

Россияне поддерживают войну

ISW обращает внимание на недавние опросы, показывающие, что россияне все больше поддерживают продолжение Россией войны в Украине, пока она не достигнет полной капитуляции Украины, но одновременно граждане РФ начинают испытывать экономические потери от трех лет российской войны, что ставит под сомнение способность российского президента Владимира Путина продолжать балансировать между "хлебом и оружием" в средне- и долгосрочной перспективе.

"Кремлевская риторика относительно более быстрого темпа продвижения России на поле боя в последние месяцы и постоянные официальные заявления о необходимости "денацификации", "демилитаризации" и объявления нейтралитета Украины — первоначальные заявленные Путиным военные цели — вероятно, оказывают влияние на большинство россиян, отрицающих отступление. Война России в Украине давит на российскую экономику, в том числе из-за увеличения инфляции, расходов российского Фонда национального благосостояния и обострения существующей нехватки рабочей силы. Россия, вероятно, столкнется с рядом материальных, человеческих и экономических проблем через 12-18 месяцев, если украинские войска будут продолжать наносить ущерб российским силам на поле боя нынешними темпами, что вероятно увеличит экономическое бремя, которое российское население ощутит на себя в будущем", - говорится в отчете.

Нет признаков готовности Путина завершить войну

Однако, как отмечают в Институте изучения войны, Владимир Путин пока остается преданным продолжению своей войны в Украине, несмотря на рост внутреннего политического и экономического давления, и не демонстрирует никаких признаков переосмысления своего желания заставить Украину капитулировать.

"Путина, кажется, не пугает идея дальнейшего затягивания войны, несмотря на значительные и вероятно неприемлемые потери личного состава и материальных средств в течение последних трех лет", — говорят в ISW.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что главной задачей остается прекращение огня в Украине и переход к мирным переговорам.