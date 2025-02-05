"Путин не дождется": Зеленский ответил, насколько его истощила война

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что как и все украинцы, он "немного устал", но ни о каком истощении спустя почти три года войны речь не идет.

Об этом он сказал в интервью британско-американскому журналисту Пирсу Моргану.

"Нет, Путин не дождется этого и никогда не увидит меня полностью истощенным. Я, как и все в Украине, остаюсь таким же, как и тогда [в начале полномасштабного вторжения – ред.]", — подчеркнул президент.

Он добавил, что через четыре месяца после начала войны все немного устали.

"Но у нас достаточно энергии, чтобы бороться за наше существование и нашу жизнь. Другого пути нет, поэтому я чувствую, что у нас безусловно достаточно ресурсов, чтобы бороться до достижения справедливого и прочного мира в Украине", — отметил Владимир Зеленский.

Напомним, Зеленский сказал, что Путину можно объяснить, почему он должен закончить войну. Это могут сделать США и Китай, которым совсем необязательно воевать с Россией.

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