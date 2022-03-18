"Путин не готов остановиться": Блинкен оценил шансы прекратить войну путем переговоров

Госсекретарь США не видит стремления российского президента к деэскалации.

Соединенные Штаты Америки поддерживают дипломатические усилия Украины и других стран по прекращению агрессии Кремля путем переговоров, но слова и действия российского президента Путина не свидетельствуют о его стремлении к деэскалации.

Об этом заявил в четверг, 17 марта, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в Вашингтоне, госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, Соединенные Штаты одобряют действия Украины, которая, несмотря на постоянные бомбардировки своих городов, остается за столом переговоров, а также дипломатические усилия Франции, Германии, Израиля, Турции и других стран. Однако ответных действий со стороны России не наблюдается.

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"Дипломатия требует от обеих сторон добросовестного вовлечения в деэскалацию, а я не вижу сейчас признаков того, что Путин готов остановиться", — сказал он.

Более того, Билкен утверждает, что последние заявления Путина указывают на то, что он "двигается в противоположном направлении" от завершения войны дипломатическим путем.

"Действия, которые, как мы видим, Россия делает ежедневно полностью контрастируют с какими-либо серьезными дипломатическими усилиями, направленными на прекращение войны", — подчеркнул он.

Энтони Блинкен заверил, что США будут продолжать оказывать военную поддержку Украине и ужесточать санкции против России. Это будет делаться для того, чтобы заставить Путина изменить свои намерения, чтобы Россия прекратила насилие в Украине и приступила к добросовестным переговорам.

Напомним, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов также заявил, что не верит в действенность диалога с Россией по поводу завершения войны, поскольку РФ никогда не сдерживает обещаний.

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