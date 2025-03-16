Путин не хочет мира: президент Финляндии оценил шансы на переговоры

По его словам, Кремль не изменил своих целей и это должны осознавать все участники переговорного процесса.

Президент Финляндии Александр Стубб сомневается в готовности Владимира Путина идти на мирные переговоры по Украине.

Об этом пишет Sky News.

"Путин не хочет прекращения огня и не хочет мира. Его первоначальной целью было уничтожить независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. В сущности, прекратить ее существование", — заявил Стубб в интервью BBC.

По его словам, Кремль не изменил своих целей и это должны осознавать все участники переговорного процесса.

Оценивая вероятность участия Путина в мирных переговорах, президент Финляндии отметил: "Я думаю, что шансы ужасающие".

Напомним, что директор Центра оборонных стратегий Александр Хара отмечает, что для президента России Владимира Путина прекращение огня "не интересно". Он хочет сразу мирное соглашение, которое будет удовлетворять все его желания.