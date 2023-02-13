"Путин не хочет мира": Столтенберг заявил, что наступление России на Украину уже началось

В НАТО считают, что Путин не собирается заканчивать войну против Украины.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что повторное наступление России на Украину уже началось. Он подчеркнул, что это свидетельствует о том, что Путину не нужен мир.

Об этом он сказал на своем брифинге.

Столтенберг отметил, что Путин не планирует соглашаться на мир и заканчивать войну. Он подчеркнул, что об этом свидетельствует повторное наступление оккупационной армии на Украину.

Генсек НАТО пояснил, что судя по количеству войск, сконцентрированных оккупационной армией на востоке Украины, все свидетельствует о том, что повторное наступление уже продолжается. Он подчеркнул, что страны НАТО должны ускорить передачу Украине оружия, чтобы россияне не получили преимуществ на поле боя.

Повторное наступление России на Украину

В конце 2022 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в своей статье сообщил, что Россия планирует новое масштабное наступление на территорию Украины. Он убежден, что под угрозой находится и Киев.

Слова Залужного подтверждает и политическое руководство Украины, в частности, президент Владимир Зеленский.

Эксперты считают, что россияне захотят продвинуться в Донбассе и в Запорожской области.

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