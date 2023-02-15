Путин не изменил цели оккупировать всю Украину: Резников ответил, есть ли у РФ ресурсы для этого

Линия фронта составляет сейчас около 2500 км, а активные боевые действия идут на востоке и юге Украины,

Российский президент-диктатор Владимир Путин не изменил цели захватить всю Украину, включая столицу. Впрочем, у россиян нет ресурсов для повторного широкомасштабного наступления.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников во время Kyiv Jewish Forum в среду, 16 февраля.

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" Стратегическая цель Кремля неизменна – захватить Киев и всю Украину. Однако у них нет ресурсов. Поэтому их тактическая цель – захватить Луганскую и Донецкую области полностью и требовать переговоров", — заявил Резников.

Министр обороны добавил, что линия фронта составляет сейчас около 2500 км. Активные боевые действия идут на востоке и юге Украины, в частности, большое количество ресурсов сосредоточено в районе Бахмута.

"Огромные ресурсы сконцентрированы против наших защитников в районе Бахмута. Продолжаются тяжелые бои. Противник несёт огромные потери. Наши воины героически и мастерски держат оборону. К сожалению, у нас также есть потери. Поэтому Силам обороны Украины, всем нашим защитникам и защитницам нужна максимальная ", – сказал Резников.

Российское наступление на востоке

Новое наступление войск России уже продолжается и, как считает военный эксперт Олег Жданов, оно постепенно будет только нарастать. Его кульминация, скорее всего, будет в марте. По его словам, оккупанты сейчас перебрасывают дополнительные силы на Угледарское и Бахмутское направления.

В то же время представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов рассказал, что на востоке Украины сейчас наблюдается обострение боевых действий. Однако это не та активизация россиян, которая была в начале 2022-го.

По информации Генштаба ВСУ, с 24 февраля 2022-го по 15 февраля 2023-го украинские военные уничтожили 139 770 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 690 российских военных. Данные уточняются.

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