Путин не изменил свои планы: Россия готовится к новому наступлению, — Столтенберг

В НАТО убеждены, что российский диктатор Владимир Путин не изменил своих планов по войне в Украине. Вероятность подготовки России к новому наступлению только растет.

Об этом под выступления в Институте перспективных исследований CHEY в Сеуле заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Сегодня никто не может сказать, когда закончится война. Но что мы знаем точно, то это то, что эта агрессивная война, спровоцированная Путиным. Он решил вторгнуться в другую страну, суверенное демократическое государство в Европе и может положить конец войне уже сегодня. Но проблема в том, что мы не видим никаких признаков того, что он и власть в Москве готовятся к миру», – подчеркнул Столтенберг.

Он убежден, что действия РФ свидетельствуют об обратном.

"Мы видим, что они готовятся к новому наступлению, что они мобилизуют больше солдат, более 200 000 человек, а возможно даже больше. Они активно наращивают вооружения и боеприпасы", — говорит Столтенберг.

По его словам, авторитарные государства Иран и Северная Корея помогают России наращивать свой арсенал.

"И самое главное, мы не видим никаких признаков того, что президент Путин изменил свою общую цель этого вторжения, которая состоит в том, чтобы контролировать соседа, контролировать Украину. Итак, пока это так, мы должны быть готовы к долгому пути", — подчеркнул Столтенберг.

Он добавил, что победа Путина в войне против Украины станет трагедией не только для украинцев, но и всего цивилизованного мира.

"Поэтому столь важно, чтобы мы продолжали поддерживать Украину. Я приветствую поддержку со стороны союзников НАТО, партнеров и Республики Корея, и мы должны быть готовы", — сказал Столтенберг.

Не исключает генсек НАТО и то, что война может закончиться за столом переговоров на одном из этапов.

"Пока Путин верит, что может победить на поле боя, он не сядет за стол переговоров. Так что парадокс в том, что на самом деле военная поддержка Украины — это лучший способ добиться мирного переговорного решения в войне", — добавил Столтенберг.

Подготовка России к новому наступлению

Россия ведет против Украины тотальную войну и готовит новое масштабное наступление. Об этом заявил главнокомандующий вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис в интервью изданию Guildhall.

В то же время армия кафиров перебросила новые подразделения в Беларусь для подготовки. Другие военные, уже прошедшие учения, вернулись в РФ, откуда будут переведены на оккупированные территории Украины, где ведутся бои. Однако ситуация на границе с Белоруссией остается полностью контролируемой.

Новое вероятное наступление армии РФ может прийтись на 24 февраля, но точная дата неизвестна, ведь зависит от динамики на фронте. Угрожающими являются Донецкое, Луганское и Запорожское направления.

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