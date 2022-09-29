"Путин не изменил своих планов": Жданов оценил угрозу нового наступления на Киев из Беларуси

Президент России Владимир Путин не изменил свои цели войны против Украины. Так, он мог вернуться к идее нового наступления на Киев и может направить свои войска с территории Беларуси.

Однако белорусская армия вряд ли вступит в войну против Украины.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов.

"Путин до сих пор так и не изменил свои стратегические планы этой военной кампании — полное поглощение Украины. Он надеется за счет массовой мобилизации воплотить свою идею-фикс", — сказал эксперт.

В то же время он отметил, что ситуация на сегодняшний день совсем другая, чем была 24 февраля. И ВСУ готовы встречать врага с севера.

"ВСУ сегодня развернуты и имеют боевой опыт. Мы наращиваем систему обороны на территориях северных и северо-западных областей. Мы готовы ко встрече врага по этому направлению", – заверил Жданов.

По его мнению, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко будет содействовать Путину. Однако белорусскую армию Лукашенко постарается на войну не пускать и на это есть причина.

"Если Лукашенко отдает приказ войскам идти вперед, то с этого момента вся армия Беларуси переходит в подчинение Объединенного штаба Союзного государства. То есть, он фактически теряет управление над армией, что для него критически", — пояснил эксперт.

При этом Лукашенко может давать России боеприпасы, снимать с хранения технику и обеспечивать всю инфраструктуру.

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"Все будет, как в марте-апреле, пока войска РФ не сбежали из-под Киева, но белорусские военные участвовать в этом шабаше не будут", — добавил Жданов.

Напомним, по данным журналиста, политического эксперта, добровольца ВСУ Кирилла Сазонова, Россия планирует перебросить свои войска в Беларусь для удара по Волыни и Киеву.

По данным Генштаба ВСУ, военные аэродромы и железные дороги в Беларуси готовят для приема российских войск.

В то же время белорусский оппозиционер Павел Латушко заявил, что Беларусь готовится к полномасштабной войне: там планируют объявить мобилизацию. Однако в Минобороны страны заверили, что не проводят мобилизационные мероприятия.

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