Путин не контролирует ситуацию в регионах, поддерживающих Пригожина: Зеленский о политической ситуации в РФ

Ответ Путина на действия Пригожина во время мятежа был слаб. Путин "завалил" свою вертикаль власти и продемонстрировал, что он ничего не контролирует

Об этом в интервью CNN рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

“Мы видим реакцию Путина на действия “вагнеровцев”. Она слаба. Он ничего не контролирует. И именно шаги "вагнеровцев" вглубь России и оккупацию некоторых регионов говорит о том, как это сделать. Он не контролирует ситуацию в регионах, он не контролирует ситуацию с безопасностью. Мы понимаем, что почти вся его армия на территории Украины и потому "вагнеровцы" так легко шли. Путин не контролирует региональную политику и людей там. То есть вся вертикаль, которая у него была – она посыпалась”, — подчеркнул президент.

По его словам, согласно аналитике половина России поддержала Пригожина. Украинская разведка сообщила, что Кремль сам проводил соответствующую аналитику: 18-19 регионов РФ поддержали действия Пригожина и 21 регион поддержал Путина.

“Половина людей в России очень сильно колеблется, потому что они увидели, что это уже другой Путин относительно его мощности. И именно сейчас, когда он допустил свою историческую ошибку – наступление на Украину – это породило все остальное: силу “вагнеровцев”, ведомость Пригожина, неконтролируемость в РФ”, – отметил Владимир Зеленский.

Напомним, что Россия потеряла 220 тысяч военных после вторжения в Украину.

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