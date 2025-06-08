Путин не может оправиться от операции "Паутина": стратегические возможности России безвозвратно подорваны

Кремлевский диктатор Владимир Путин / © Associated Press

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Россия не может заменить бомбардировщики , уничтоженные украинскими беспилотниками во время операции "Паутина" Такие машины, как поврежденные самолеты, не производятся десятилетиями, и Кремлю придется долго ждать новых самолетов дальней авиации.

Об этом пишет польское издание Onet.Wiadomosci.

Критические потери: бомбардировщики на грани возможностей

Джастин Бронк, эксперт по авиации Лондонского королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), утверждает, что уничтоженные бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3 входили в парк дальних бомбардировщиков, который Россия использовала в течение всей войны для ракетных ударов по украинским городам и объектам.

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Украине удалось повредить более 40 российских самолетов. От 10 до 13 из них были уничтожены, включая как минимум один разведывательный самолет А-50, в России их всего несколько и очень ценны», — сообщает The Moscow Times со ссылкой на информацию НАТО.

Западные эксперты, опрошенные Reuters, отмечают, что операция «Паутина» не повлияет на ядерный потенциал России, преимущественно состоящий из ракет наземного и подводного базирования. Тем не менее, видеокадры ударов беспилотников, распространенные СБУ, показывают, что некоторые из поврежденных самолетов были оснащены крылатыми ракетами Х-101. Эти же самолеты периодически совершают патрульные полеты в Арктике и других регионах для демонстрации силы Москвы.

До вторжения в 2022 году Россия имела флот из 50-60 самолетов Ту-95МС, около 60 Ту-22М3, а также около 20 тяжелых бомбардировщиков Ту-160М. Бронк оценивает, что Россия потеряла более 10 процентов своего объединенного парка Ту-95МС и Ту-22М3, учитывая атаки в рамках операции СБУ "Паутина" и более ранние потери. По данным Oryx, Россия потеряла пять Ту-22М3 и один Ту-95М. По мнению Бронка, эти потери «принесут серьезное давление на ключевой потенциал России, который и так действовал на грани своих возможностей».

СБУ и Генштаб ВСУ сообщили, что им удалось уничтожить 41 самолет ВКС РФ, включая Ту-95МС, Ту-22М3 и дальний разведывательный самолет А-50. По оценкам США, было атаковано до 20 самолетов, из которых около 10 были уничтожены.

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Проблемы с заменой и перспективы

Замена Ту-95М и Ту-22М3 будет проблематичной для России. Фюзеляжи. Кроме того, западные санкции ограничивают поставки компонентов, таких как микропроцессоры, необходимые для производства авионики.

Россия производит Ту-160М, но всего четыре в год. Разработка многоцелевого стратегического ракетоносца следующего поколения также продвигается медленно. Испытательные полеты запланированы только на следующий год, а производство может начаться не раньше 2027 года.

Ганс Кристенсен из Федерации американских ученых считает, что сейчас, после потери части дальней авиации, с точки зрения Москвы было бы лучше ускорить этот процесс, однако это маловероятно. Бронк из RUSI также скептически сконфигурирован по этому поводу.

«Из-за нехватки бюджетных средств и санкций на поставку материалов и технологий в Россию реализовать программу [запуска производства самолета нового поколения — ред.] в ближайшие пять лет, не говоря уже об ускорении, будет сложно», — отметил он.

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Мик Малрой, бывший чиновник Пентагона, считает, что операция "Паутина" войдет в историю как одна из самых эффективных спецопераций с использованием данных разведки.

Напомним, удары украинских FPV-дронов по российской стратегической авиации – это не только уникальная операция, которая была реализована впервые в истории . Она привела к потере трети российских носителей дальнобойных крылатых ракет и нанесла колоссальный ущерб врагу. В СБУ уже сочли, что операция «Паутина» стоила России 7 млрд убытков.