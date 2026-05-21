Путин не может прекратить войну: Залужный объяснил, что произойдет

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный / © Facebook Валерія Залужного

Реклама

Боевые действия России против Украины являются войной на истощение и за выживание. Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный предупредил о катастрофических последствиях для российских властей, если боевые действия прекратятся без достижения целей Кремля.

Об этом экс-главнокомандующий ВСУ написал в колонке для NV.

По словам Залужного, современное противостояние все больше приобретает признаки войны на истощение, в которой решающим фактором станет способность государства выстоять и сохранить себя.

Реклама

«В 21 веке война в Украине на глазах всего мира беспрецедентно прошла развитие от скрытой фазы до фазы войны на выживание, что угрожает существованию украинского народа и украинского государства, на которое напала Россия», — подчеркнул посол.

Он отметил, что полномасштабная война представляет серьезную угрозу для обоих государств. По словам экс-главкома, российское руководство стремится реализовать политику уничтожения украинского народа, жертвуя при этом огромными человеческими и материальными ресурсами.

«Такая война на выживание с одной стороны и навязывание достижения цели этой войны на уничтожение ценой огромных потерь с другой является угрозой существования как для Украины, так и для России», — указал Залужный.

В то же время российский режим, по его словам, не способен самостоятельно прекратить войну из-за опасений внутренней дестабилизации и разрушения собственной системы власти. Если Кремль не покажет своим гражданам капитуляцию Украины, нынешняя модель российской государственности может потерпеть крах.

Реклама

«Итак, это война на истощение, где выживание означает победу», — резюмировал посол.

К слову, руководительница проекта Victory Drones Мария Берлинская заявила, что термин «завершение войны» является вредным для общества, поскольку Россия остается нашим пожизненным врагом, а нынешний конфликт — это продолжение многовековой экспансии. Она скептически относится к прогнозам о скором финале в ближайшие годы и считает, что полного окончания войны не будет, а возможно лишь временное перемирие.

Новости партнеров