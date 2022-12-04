Путин не осознает всю сложность ситуации на фронте для российских военных – разведка США

Из-за погодных условий боевые действия в Украине замедляются, однако украинское сопротивление не угасает – президент России Владимир Путин не представляет, каким вызовом для его армии является обстановка на фронте.

Об этом заявила директор национальной разведки США Аврил Хейнс, пишет BBC.

"Мы видим дефицит боеприпасов, ухудшение морального состояния, проблемы со снабжением, логистикой – целый ряд проблем, с которыми они (россияне – ред.) столкнулись", — подчеркнула она.

По ее словам, политические цели Путина в Украине не изменились. Однако в американской разведке полагают, что Путин, возможно, будет вынужден "временно сократить свои краткосрочные военные цели с идеей, что затем он может вернуться к этому позже".

Она отметила, что боевые действия замедлились после вывода Россией войск из части Херсонской области в прошлом месяце.

Аврил Хейнс сказала, что и украинские, и российские военные будут пытаться подготовиться к любому контрнаступлению после зимы.

"Но на самом деле мы имеем достаточную долю скепсиса по поводу того, будут ли россияне действительно готовы это сделать, — сказала Аврил Хейнс и добавила: Я считаю, что этот период будет более оптимистичным для украинцев".

Потери России в войне против Украины

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже около 91 150 человек.

Военное руководство РФ бросает неподготовленных россиян, мобилизованных в конце сентября, на самые горячие боевые направления, в частности, в Донецкую область. Так, в разговоре, который перехватило ГУР Украины, оккупанта рассказывает, что солдаты погибают из-за того, что им не выдают патроны в автоматы.

Военный эксперт Михаил Самусь считает, что Кремль новой волной мобилизации в России надеется переломить ход войны с Украиной в свою пользу. Вторая волна мобилизации может быть больше первой.

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